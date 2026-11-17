Müllunterstand in Freiburg brennt – 150.000 Euro Schaden
Es brennt direkt neben einem Wohnanwesen in Freiburg. Zwei Menschen müssen deshalb evakuiert werden.
Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Brand eines Müllunterstands in Freiburg ist ein hoher Schaden entstanden. Dieser belaufe sich auf etwa 150.000 Euro, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zwei Menschen mussten demnach evakuiert werden, weil der Unterstand direkt an einem Wohnanwesen stehe. Die Fassade hätte auch Schäden davongetragen. Verletzt worden sei niemand. Das Feuer konnte gelöscht werden. Warum der Unterstand für Mülltonnen brannte, sei noch unklar.