Bahnstrecke gesperrt

Müllwagen bleibt an Brücke hängen – Bahnverkehr gestoppt

Brücke gestreift, Bahn gestoppt: Ein Müllfahrzeug bringt den Zugverkehr zum Erliegen. Was die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft vor Ort prüft und wann die Züge wieder rollen.

Die Stahlträger und Zuggleise mussten nach dem Unfall überprüft werden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Stahlträger und Zuggleise mussten nach dem Unfall überprüft werden. (Symbolbild)

Gemmingen (dpa/lsw) - Ein zu hoher Müllwagen ist bei Gemmingen (Kreis Heilbronn) an einer Brücke hängen geblieben. Der Bahnverkehr auf der Strecke von Eppingen nach Heilbronn war deshalb vorübergehend in beide Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. 

Demnach fuhr das Müllauto am Morgen durch eine Unterführung, war dafür aber zu hoch und streifte die Stahlträger der Brücke, die mit den Gleisen verbunden sind. Mitarbeiter der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) überprüften, ob die Stahlträger beschädigt wurden. Der Bahnverkehr musste dafür etwa anderthalb Stunden unterbrochen werden. Es wurden keine Schäden festgestellt. Die Züge dürfen die Strecke jetzt wieder befahren, so der Sprecher.

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