Müllwagen bleibt an Brücke hängen – Bahnverkehr gestoppt

Gemmingen (dpa/lsw) - Ein zu hoher Müllwagen ist bei Gemmingen (Kreis Heilbronn) an einer Brücke hängen geblieben. Der Bahnverkehr auf der Strecke von Eppingen nach Heilbronn war deshalb vorübergehend in beide Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Demnach fuhr das Müllauto am Morgen durch eine Unterführung, war dafür aber zu hoch und streifte die Stahlträger der Brücke, die mit den Gleisen verbunden sind. Mitarbeiter der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) überprüften, ob die Stahlträger beschädigt wurden. Der Bahnverkehr musste dafür etwa anderthalb Stunden unterbrochen werden. Es wurden keine Schäden festgestellt. Die Züge dürfen die Strecke jetzt wieder befahren, so der Sprecher.