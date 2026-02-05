Unfälle

Müllwagen überrollt Fußgängerin – tot

Ein Müllwagen fährt an, Sekunden später ist eine Frau eingeklemmt. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Was ein Gutachten nun klären soll.

Die Frau wurde unter dem Müllwagen eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Frau wurde unter dem Müllwagen eingeklemmt. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin ist in Ulm von einem Müllwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Die 67 Jahre alte Frau starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte den Angaben zufolge vor dem Wagen, der zum Entleeren von Mülltonnen am Straßenrand unterwegs war, die Straße überqueren wollen. Als der Fahrer des Müllwagens langsam anfuhr, geriet die Frau unter den Lkw und wurde eingeklemmt. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie der Unfall passieren konnte.

