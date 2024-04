Gelnhausen (dpa) - Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in Gelnhausen ist eine teilweise mumifizierte Hand gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag bestätigte, wurde der verweste menschliche Körperteil am 16. März entdeckt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.