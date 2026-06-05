Musiktheater

Musical «Der Schimmelreiter» feiert Premiere

Uraufführung im Fuldaer Schlosstheater: Das neue Stück erzählt von Mut, Aberglauben und den Kampf gegen Naturgewalten.

Nach Erfolgen mit Stücken wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» wagen sich Komponist Dennis Martin (L) und Produzent Peter Scholz von Spotlight Musicals nun an die berühmte Erzählung von Theodor Storm. Foto: Michael Bauer/dpa
Nach Erfolgen mit Stücken wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» wagen sich Komponist Dennis Martin (L) und Produzent Peter Scholz von Spotlight Musicals nun an die berühmte Erzählung von Theodor Storm.

Fulda (dpa/lhe) - Theodor Storms berühmte Erzählung «Der Schimmelreiter» kommt als Musical auf die Bühne. Die Uraufführung findet heute (19.30 Uhr) im Fuldaer Schlosstheater statt. Das neue Stück soll an die bisherigen Erfolge der Fuldaer Produktionsfirma Spotlight Musicals wie «Bonifatius», «Die Päpstin» und «Robin Hood» anknüpfen.

Sascha Kurth, der dem Publikum bereits aus früheren Spotlight-Produktionen vertraut ist, übernimmt die Rolle des tragischen Deichgrafen Hauke Haien. An seiner Seite steht Pamina Lenn als Elke Volkerts, die mit Mut und innerer Stärke gemeinsam mit ihrem Mann gegen Aberglauben, Stürme und gesellschaftliche Widerstände ankämpft.

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