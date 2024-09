Mutige Löwen peilen direkten Weg in die Play-offs an

Frankfurt (dpa) - Die Bescheidenheit hat ausgedient. Die Löwen Frankfurt wollen in der neuen Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) oben angreifen und den direkten Weg in die Play-offs nehmen. Dafür müssten die Hessen in der Hauptrunde, die für den Tabellenzwölften an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit einem Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers in der heimischen Eissporthalle am Ratsweg beginnt, mindestens Platz sechs belegen.