Von Nürnberg nach Frankfurt: Trainer Rowe zu den Löwen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Löwen Frankfurt haben Tom Rowe als Trainer für die neue Eishockey-Saison in der DEL verpflichtet. Der 67 Jahre alte Amerikaner arbeitete zuletzt für die Nürnberg Ice Tigers und erhält in Frankfurt einen Vertrag für eine Saison, wie die Löwen am Montag mitteilten. «Mein Fokus wird auch auf der Entwicklung unserer jungen Spieler liegen. Ich freue mich sehr auf den Start und auf die Zukunft in Frankfurt», sagte Rowe, der Ende Juli in Frankfurt die Arbeit aufnehmen soll.