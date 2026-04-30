Mutmaßliche Attacken auf kleine Kinder bei Zoo-Besuch

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Zoo-Besuch in der Stuttgarter Wilhelma sind zwei Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus durch spitze Gegenstände leicht verletzt worden. Da beide Vorfälle an unterschiedlichen Tagen passierten und keine scharfen Gegenstände oder Ecken gefunden wurden, geht die Polizei von mutwillig zugefügten Verletzungen aus.

Plötzliche Schreie

Nach ihren Angaben wurden ein dreijähriges und ein sechs Jahres altes Kind verwundet. Das jüngere Kind sei am Sonntagvormittag auf dem Arm seiner Mutter durch den abgedunkelten Bereich der sogenannten Terra Australis getragen worden. «Das Kind schrie plötzlich auf und die Mutter entdeckte eine kleine Wunde am Bein ihrer Tochter», teilte die Polizei mit. Drei Tage später wurde der sechsjährige Junge am frühen Nachmittag im selben Bereich des Gebäudes leicht am Rücken verletzt.

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