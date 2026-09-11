Mutmaßliche Drogendealer in Mehrfamilienhaus festgenommen
Die Polizei kommt Drogengeschäften in einem Mehrfamilienhaus auf die Spur. Bei Durchsuchungen finden die Beamten Cannabis und Bargeld.
Rastatt (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Rastatt drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und rund 335 Gramm Cannabis beschlagnahmt. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten zudem knapp 1.450 Euro Bargeld sowie Verkaufsutensilien und Mobiltelefone.
Die drei Männer im Alter von 28, 42 und 55 Jahren sollen am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus mit Drogen gehandelt haben. Während des Einsatzes kontrollierte die Polizei zudem einen mutmaßlichen Abnehmer, der unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sein soll. Gegen die Männer wird ermittelt.