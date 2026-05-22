Drogenwerbung auf Flyern

Mutmaßliche Drogenhändler werben mit Flyern – Festnahme

Die Polizei schnappt zwei mutmaßliche Drogenhändler. Sie waren recht erfinderisch, um für ihr illegales Treiben zu werben. Geholfen hat es ihnen nicht.

Zwei Männer haben mit Flyern für ihren Drogenhandel geworben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei Männer haben mit Flyern für ihren Drogenhandel geworben. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Die Polizei hat zwei Männer dingfest gemacht, die in der Region zwischen Darmstadt und dem Rhein-Neckar-Gebiet in größerem Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Dafür hatten sie in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) sogar Flyer in polnischer Sprache verteilt – wie viele Werbezettel das waren und warum die Verdächtigen auf Polnisch für ihr illegales Treiben Reklame machten, ist nach Worten der Staatsanwaltschaft Mannheim unklar. Gegen die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer wurde Haftbefehl erlassen, wie es weiter hieß.

Die Männer waren am 21. Mai festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht worden. Dabei stellten die Ermittler mindestens zwei Kilo Cannabis, 18 Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderolen sowie zwei Schreckschusswaffen und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. Auch Kokain sei gefunden worden sowie 120 Gramm Crystal Meth. 

Den Angaben zufolge waren die beiden seit Oktober 2025 als Drogenhändler aktiv und hatten etwa in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis mehrfach Kokain, Haschisch und Marihuana vertickt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen
Kriegswaffenkontrollgesetz

Vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Ein mutmaßlicher Komplize der Männer sitzt schon seit mehreren Wochen in Untersuchungshaft. Nun haben die Behörden unter anderem im Großraum Stuttgart zugeschlagen.

03.02.2026

Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft
Schlag gegen Drogenhändler

Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft

Nach monatelangen Ermittlungen nimmt die Polizei zehn Verdächtige fest. Bei den Razzien werden Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt.

29.01.2026

Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest
Rauschgiftkriminalität

Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest

Amphetamine sind synthetische Drogen. Sie sollen stimulieren. Mit ihnen lässt sich Geld verdienen - vor allem auf illegale Weise.

27.05.2025

Polizei zerschlägt mutmaßliche Drogenhändler-Bande
Festnahmen

Polizei zerschlägt mutmaßliche Drogenhändler-Bande

In Wohn- und Geschäftsräumen fanden die Ermittler nicht nur 45 Kilogramm Drogen wie Koks und Amphetamine, sondern auch Waffen.

27.06.2024

Lahn-Dill-Kreis

Mutmaßliche Drogenhändler in Wetzlar aus dem Verkehr gezogen

14.11.2023