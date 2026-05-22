Mutmaßliche Drogenhändler werben mit Flyern – Festnahme

Mannheim (dpa) - Die Polizei hat zwei Männer dingfest gemacht, die in der Region zwischen Darmstadt und dem Rhein-Neckar-Gebiet in größerem Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Dafür hatten sie in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) sogar Flyer in polnischer Sprache verteilt – wie viele Werbezettel das waren und warum die Verdächtigen auf Polnisch für ihr illegales Treiben Reklame machten, ist nach Worten der Staatsanwaltschaft Mannheim unklar. Gegen die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer wurde Haftbefehl erlassen, wie es weiter hieß.