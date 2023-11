Mutmaßliche Drogenhändler in Wetzlar aus dem Verkehr gezogen

Wetzlar (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Wetzlar zwei böllernde mutmaßliche Drogenhändler auf einem E-Roller erwischt. Der Fahrer des E-Rollers sei zudem betrunken gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Anwohnerin hatte wegen schussähnlicher Geräusche in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle der beiden Männer fanden die Beamten keine weiteren Böller, aber Patronen für eine Schreckschusswaffe, Drogen und Utensilien zum Verkauf von Rauschgift. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Ermittler eine geringe Menge Drogen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet.