Gummibärchen mit Fliegenpilz-Gift auch in Wetzlar verkauft

Wetzlar (dpa/lhe) - Nachdem bereits im Wetteraukreis Gummibärchen mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol in Verkaufsautomaten entdeckt wurden, sind die gefährlichen Süßigkeiten auch in einem Kiosk in Wetzlar sichergestellt worden. Die Fruchtgummis seien bisher ausschließlich an szenetypischen Stellen gefunden worden, teilte der Lahn-Dill-Kreis mit. Die Kontrollen in genau diesen Bereichen seien sehr engmaschig und streng, um die Lebensmittelsicherheit für die Menschen im Lahn-Dill-Kreis sicherzustellen.