Warnung vor giftigen Fruchtgummis im Kreis Gießen

Gießen (dpa/lhe) - In Gießen sind Fruchtgummis mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol verkauft worden. Das Veterinäramt des Landkreises Gießen warnte vor dem Verzehr dieser gesundheitsschädlichen Gummibärchen. Die giftigen Produkte mit der Verkaufsbezeichnung «Muscimol Duftgummy» seien am Dienstagabend in mehreren Automaten in der Bismarckstraße und dem Schiffenberger Weg in Gießen sichergestellt worden.