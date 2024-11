Giftige Gummibärchen auch im Landkreis Gießen aufgetaucht

Gießen (dpa/lhe) - In Langgöns (Landkreis Gießen) sind Gummibärchen mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol in einem Verkaufsautomaten sichergestellt worden. Die Fruchtgummis stammten aus Tschechien und seien über einen Zwischenhändler in Umlauf gekommen, teilte der Landkreis Gießen mit. Das Veterinäramt habe über die Bezugsliste eines Lieferanten Kenntnis von den Gummibärchen in Langgöns erhalten. Vor der Sicherstellung durch die Behörden seien keine Gummibärchen verkauft worden.