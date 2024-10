Gummibärchen mit Fliegenpilz-Gift in Automaten verkauft

Friedberg (dpa) - In Mittelhessen sind Gummibärchen mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol in Verkaufsautomaten angeboten worden. Die gefährlichen Süßigkeiten seien in acht Automaten im Wetteraukreis verkauft worden, teilte die Behörde in Friedberg mit. Ein junger Mann, der eine Packung der Fruchtgummis gekauft habe, sei kurz nach dem Verzehr mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden.