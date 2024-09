Mutmaßliche Geldautomatensprenger in Darmstadt vor Gericht

Darmstadt (dpa/lhe) - Drei Angeklagte haben vor dem Darmstädter Landgericht gestanden, an einer Geldautomatensprengung in einem Einkaufszentrum im südhessischen Pfungstadt beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei hatte die 25, 21 und 19 Jahre alten Männer mit niederländischer Staatsangehörigkeit in der Nacht der Explosion am 7. November 2023 noch in Tatortnähe festgenommen und ihr Auto sichergestellt. Die Männer hatten laut Anklage 50.800 Euro erbeutet.