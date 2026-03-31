Mutmaßliche Giftköder bei Darmstadt entdeckt
Spaziergänger finden verdächtige Substanzen auf einem Waldweg. Die Polizei ermittelt und warnt Hundebesitzer vor möglichen Giftködern.
Darmstadt (dpa/lhe) - Spaziergänger haben an einem Waldweg bei Darmstadt mutmaßliche Giftköder entdeckt und der Polizei übergeben. Es handle sich um eine weiche, bislang nicht näher bestimmbare Masse, teilte die Polizei mit. Ob es tatsächlich Giftköder sind, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Hundebesitzer wurden dazu aufgerufen, beim Gassigehen besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.