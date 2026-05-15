Ermittlungen laufen

Mutmaßliche Raserfahrt endet mit Polizeikontrolle

Zwei 19-Jährige sollen auf einer Bundesstraße ein verbotenes Autorennen gefahren sein. Ein Teil des Geschehens wurde der Polizei zufolge gefilmt.

Die Männer befuhren laut Polizei am Donnerstagabend zunächst ordnungsgemäß die Bieberer Straße. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Männer befuhren laut Polizei am Donnerstagabend zunächst ordnungsgemäß die Bieberer Straße. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer mutmaßlichen Raserei auf der Bundesstraße 448 bei Offenbach stehen zwei 19 Jahre alte Autofahrer dem Polizeipräsidium Südosthessen zufolge unter dem Verdacht eines illegalen Rennens. Demnach sollen die Männer am Donnerstagabend zunächst ordnungsgemäß unterwegs gewesen sein. Beim Auffahren auf die parallel verlaufenden Fahrstreifen der B448 hielten beide Fahrzeuge aber nach Polizeiangaben nebeneinander an und behinderten den nachfolgenden Verkehr.

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Anschließend sollen die Fahrer ihre Autos stark beschleunigt haben. Nach Angaben der Beamten fuhren sie in Richtung Obertshausen mit Geschwindigkeiten von etwa 145 Kilometern pro Stunde. Einer der Fahrer habe dabei einen zivilen Streifenwagen auf dem Seitenstreifen überholt.

An der Ausfahrt Offenbach-Bieber trennten sich die Fahrzeuge den Ermittlungen zufolge und fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter. Beide Fahrer konnten kurze Zeit später von der Polizei gestoppt werden. Teile des Geschehens wurden demnach per Video dokumentiert.

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