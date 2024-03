Mutmaßliche Vergewaltigung in Gießen: Verdächtiger in U-Haft

Gießen (dpa/lhe) - Fast zwei Wochen nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau auf einem Feldweg in Gießen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, nahm die Kriminalpolizei den 47-Jährigen am Mittwoch in der Gießener Innenstadt fest. Er befinde sich in einem hessischen Gefängnis.