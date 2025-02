Viernheim: Frau in Silvesternacht auf Spielplatz vergewaltigt - Suche mit Phantombild 

Viernheim. Nach der Vergewaltigung einer 52 Jahre alten Frau in der Nacht zum 1. Januar 2025 suchen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter und bitten um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der Unbekannte die 52-Jährige auf ihrem Nachhauseweg gegen 4.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Kettelerstraße an, teilten die Behörden mit. Die Frau habe den Park durchqueren wollen. Nach der Tat flüchtete der Mann vom Tatort.