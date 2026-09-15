Kriminalität

Mutmaßlicher Brandstifter nach rund 40 Bränden in U-Haft

Stroh, Felder, Holzstapel: Seit Juni brennt es im Enzkreis immer wieder. Jetzt könnte das ein Ende haben.

Seit Mitte Juni hat es in der Gemeinde Kämpfelbach und umliegenden Gemeinden rund 40-Mal gebrannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Seit Mitte Juni hat es in der Gemeinde Kämpfelbach und umliegenden Gemeinden rund 40-Mal gebrannt. (Symbolbild)

Kämpfelbach (dpa/lsw) - Nach rund 40 kleineren Bränden im Enzkreis hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher geschnappt. Wie Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Pforzheim mitteilten, erließ ein Richter Haftbefehl gegen einen Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung und wegen Flucht- sowie Wiederholungsgefahr. Der Verdächtige sitze nun in Untersuchungshaft.

Seit Mitte Juni hat es demnach in der Gemeinde Kämpfelbach und umliegenden Gemeinden rund 40-mal gebrannt - Strohballen, Wiesen und Felder, Gestrüpp sowie Holzstapel. Der Gesamtschaden belaufe sich schätzungsweise auf mehrere Tausend Euro. Verletzt worden sei niemand.

Am Montagabend sei es dann erneut zu zwei Feuern gekommen - hier habe sich dann ein Tatverdacht gegen den Mann ergeben. Er sei noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift festgenommen worden.

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