Sinsheim

Mutmaßlicher Drogendealer wegen Prahlerei aufgeflogen

Seine Beiträge in sozialen Medien werden dem Verdächtigen zum Verhängnis: Nach einer Anzeige wegen seines auffälligen Lebensstils findet die Polizei Kokain und Bargeld in seiner Wohnung.

Die Polizei hat den Mann festgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei hat den Mann festgenommen. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Wegen Prahlerei in sozialen Medien ist ein mutmaßlicher Drogendealer aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgeflogen. Zunächst war bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingegangen, weil der 36-Jährige Sozialleistungen beziehe, aber über große Mengen Bargeld und ein hochwertiges Fahrzeug verfüge, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch seine Wohnung und Luxusurlaube seien durch Sozialleistungen nicht bezahlbar. All das stellte er den Angaben zufolge in sozialen Medien zur Schau.

Daraufhin durchsuchten Ermittler am Mittwoch die Wohnung des Mannes und fanden etwa 150 Gramm Kokain, große Mengen Bargeld und Gegenstände, die auf Drogenhandel hindeuten sollen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Anzeige ging vergangenes Jahr bei der Staatsanwaltschaft ein.

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