Kriminalität

Mutmaßlicher Einbrecher lobt Polizei nach Einsatz in Wetzlar

Ein Einbruch scheitert – und am Ende gibt’s sogar Lob von einem der Verdächtigen für die Polizei. Vor strafrechtlichen Ermittlungen schützt ihn das aber trotzdem nicht.

Die beiden maskierten Männer flüchteten beim Eintreffen der Polizei auf das rund acht Meter hohe Dach des Hauses. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die beiden maskierten Männer flüchteten beim Eintreffen der Polizei auf das rund acht Meter hohe Dach des Hauses. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Lob für die Polizei von einem mutmaßlichen Einbrecher - das dürften die Beamten im mittelhessischen Wetzlar nicht alle Tage erleben. Ein Hauseigentümer aus der Stadt hatte nach Polizeiangaben in der Nacht über ein Handy-Alarmsystem eine Einbruchsmeldung aus seinem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus im Wetzlarer Stadtteil Naunheim erhalten und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen so schnell am Ort des Geschehens ein, dass die Täter keine Zeit hatten, das Haus zu verlassen.

Die beiden maskierten Männer flüchteten sich auf das etwa acht Meter hohe Hausdach, wie es weiter hieß. Nachdem die Polizisten die beiden Männer mehrfach angesprochen hatten, sei einer von ihnen den Angaben zufolge freiwillig heruntergekommen. Sein Komplize habe nach knapp einer Stunde aufgegeben und sei ebenfalls heruntergeklettert. Die Polizei fand bei den beiden 41 und 42 Jahre alten Männern demnach Beute aus dem Haus. 

Sie seien vorläufig festgenommen worden und hätten die Nacht im Polizeigewahrsam bleiben müssen. Wegen fehlender Haftgründe seien sie im Tagesverlauf wieder entlassen worden. «Dabei lobte einer der beiden Männer gegenüber den Ermittlern der Wetzlarer Kripo ausdrücklich das professionelle Vorgehen der Polizisten in der Nacht und deren besonnenes Verhalten», hieß es in der Mitteilung. Trotzdem werde nun gegen die Männer wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

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