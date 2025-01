Mutmaßlicher Geldautomatensprenger ausgeliefert

Gießen (dpa/lhe) - Über zwei Jahre nach der Sprengung eines Geldautomaten in Gießen ist ein mutmaßlicher Täter nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 38-jährige Niederländer sei vergangenen Freitag in seinem Heimatland festgenommen worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt mit. Am Mittwoch dieser Woche wurde er in Deutschland dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.