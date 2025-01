Geldautomatensprengung: Mann nach Deutschland ausgeliefert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist wegen des Verdachts auf Sprengung von Geldautomaten in Hessen und Rheinland-Pfalz nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Mainz mitteilten, saß der 30-Jährige seit Oktober 2024 in den Niederlanden in Auslieferungshaft, um auf seine Überstellung nach Deutschland zu warten.