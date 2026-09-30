Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Hessen festgenommen
In Nordhessen wird ein Mann festgenommen, der für den IS gekämpft haben soll. So der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Jetzt soll ein Richter über die U-Haft entscheiden.
Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat in Hessen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Mann soll sich spätestens Anfang 2016 im Irak der Vereinigung angeschlossen und bis ins Frühjahr 2017 als Kämpfer im Einsatz gewesen sein. Deutschlands oberste Strafverfolger legen ihm die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last.
Beamte des Bundeskriminalamts nahmen den Beschuldigten am Morgen im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg fest. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnet und über die Untersuchungshaft entscheidet.