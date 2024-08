Mutmaßliches PKK-Mitglied in Frankfurt festgenommen

Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat am Frankfurter Flughafen ein mutmaßliches Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK festnehmen lassen. Wie die Karlsruher Behörde mitteilte, war der Mann seit Mitte Juni auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien inhaftiert und von dort nach Deutschland überstellt worden. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Den Angaben der obersten deutschen Anklagebehörde zufolge war der Mann bereits am Freitag bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen durch Beamte der Bundespolizei festgenommen worden. Am Samstag wurde er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnete. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.