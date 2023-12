Mutmaßlicher Islamist vor Gericht: «Große Dummheit gemacht»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Frankfurt hat der Prozess gegen einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat begonnen. Die Anklage legt dem Deutschen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last. Vor Gericht räumte der Mann am Donnerstag den Anklagevorwurf weitgehend ein. Er sprach von einer «großen Dummheit», die er begangen habe. Er habe zwar am Krieg teilnehmen wollen, wäre jedoch sicher «schnelles Kanonenfutter» geworden.

Dem Ermittlungsergebnis zufolge soll sich der Angeklagte Ende 2022 radikalisiert und zur Ausreise in den Irak zum bewaffneten Kampf entschlossen haben. Im März dieses Jahres trat er demnach schließlich die Reise per Auto an - an seiner Seite war allerdings eine Verbindungsperson der Polizei. Dieser soll er während der Fahrt erzählt haben, «500 Ungläubige» umbringen zu wollen. Im Besitz von Waffen soll der Angeklagte allerdings nicht gewesen sein.