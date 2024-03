Mutter, Sohn und Hund von Unbekanntem attackiert

Burgwald-Wiesenfeld (dpa/lhe) - Ein Mann soll eine Mutter, ihren Sohn und ihren Hund in Burgwald-Wiesenfeld (Landkreis Waldeck-Frankenberg) angegriffen und leicht verletzt haben. Der Angriff am Donnerstagabend sei «grundlos» erfolgt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Täter sei nach Angaben der Mutter von hinten gekommen, habe laut herumgeschrien und ohne Vorankündigung ihren minderjährigen Sohn geschlagen.