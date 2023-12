Mutter und Sohn angegriffen: Mann in Haft

Aarbergen (dpa/lhe) - Sechs Tage nach dem Angriff auf eine Mutter und ihren Sohn im Rheingau-Taunus-Kreis hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft genommen. Gegen den 51-Jährigen aus Aarbergen werde wegen versuchter Tötung ermittelt, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Er soll am vergangenen Mittwochabend auf einem Fußweg in Aarbergen-Hausen Mutter und Sohn mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben, die Wunden wurden später ambulant versorgt. Nach der mutmaßlichen Tat flüchtete der Mann, er wurde am Dienstagabend im Ortsteil Rückershausen festgenommen. Der Mitteilung zufolge soll es sich um eine «Auseinandersetzung im familiären Umfeld» gehandelt haben. Weitere Details nannte die Polizei nicht.