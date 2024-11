Polizei: Sohn will Mutter ersticken

Hasselroth/Offenbach/Hanau (dpa/lhe) - Ein 40-jähriger Mann soll im Main-Kinzig-Kreis versucht haben, seine Mutter zu töten. Er habe sie in dem gemeinsam bewohnten Haus in der Gemeinde Hasselroth unvermittelt angegriffen und versucht, sie zu ersticken, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Zudem soll er bei der Tat am späten Mittwochabend geäußert haben, sie töten zu wollen.