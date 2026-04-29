Notfälle

Mutter springt in Neckar – Lebensgefahr nach Rettungsversuch

In der Nähe eines Spielplatzes fällt ein zweijähriges Kind in den Neckar. Die Mutter springt hinterher - beide kommen ins Krankenhaus. Was die Polizei zu ihrem Zustand sagt.

Die Mutter wurde demnach von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Die Mutter wurde demnach von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet. (Symbolbild)

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Nach dem Sturz eines zweijährigen Kindes in den Neckar schwebt dessen Mutter in Lebensgefahr. Die 23-Jährige war ihrem Kind hinterher gesprungen. Der Gesundheitszustand des Kindes sei stabil, es befinde sich auf der Normalstation im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter hingegen liege weiter auf der Intensivstation.

Am Dienstagnachmittag fiel das Kleinkind in den Fluss bei Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn). Mutter und Kind waren laut Polizei auf einem Spielplatz in der Nähe des Wassers. Von dort aus sei das Kind zum Neckar gelaufen und hineingefallen.

Ein Mann, der ebenfalls am Spielplatz war, bemerkte den Vorfall und zog das Kleinkind aus dem Wasser. Die 23-Jährige wurde demnach von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

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