Feuer

Mysteriöse Brandserie in Ludwigsburg

Reihenweise gehen in Ludwigsburg Papiermülltonnen in Flammen auf. Auch Gebäude werden beschädigt. Was die Polizei bisher weiß.

In Ludwigsburg brennen serienweise Mülltonnen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
In Ludwigsburg brennen serienweise Mülltonnen. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Eine Serie von nächtlichen Mülltonnenbränden beschäftigt die Polizei in Ludwigsburg. Die Kriminalpolizei ermittle und prüfe Zusammenhänge, sagte ein Sprecher. Die Brände ereigneten sich in der Weststadt und Innenstadt. In der Nacht auf Samstag war beim Brand eines Papiermüllcontainers ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Flammen hatten auf eine Gebäudefassade und einen Balkon übergegriffen, auch ein Wintergarten und eine Küche wurden beschädigt. In derselben Nacht und am Folgeabend brannten noch zwei weitere Müllcontainer. Zuvor hatten bereits an aufeinanderfolgenden Freitagen Mülltonnen in derselben Straße gebrannt.

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