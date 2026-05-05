Kriminalität

Serie von Mülltonnenbränden in Wiesbaden

In Wiesbaden haben Unbekannte in der Nacht mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. In einem Fall griff das Feuer auf ein Wohnhaus über.

Die Polizei berichtete von Insgesamt acht Tatorten. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei berichtete von Insgesamt acht Tatorten. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Serie von Mülltonnenbränden hat in der Nacht die Polizei und Feuerwehr in Wiesbaden beschäftigt. Nach Angaben der Polizei wurden zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden mehrere Brände in verschiedenen Stadtteilen gemeldet.

Insgesamt acht Tatorte in der Innenstadt, in Biebrich sowie im Bereich Gräselberg waren betroffen. Unbekannte Täter setzten dort Mülltonnen in Brand. In einem Fall griff das Feuer auf die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes über und verursachte einen Schaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und kontrollierte mehrere Personen, konkrete Tatverdächtige konnten jedoch zunächst nicht ermittelt werden.

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