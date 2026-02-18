Mannheim: Mülltonnen in Pumpwerkstraße angezündet
In Mannheim wurden drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.
Mannheim. Ein Unbekannter hat am Dienstag mindestens drei Mülltonnen in der Pumpwerkstraße in Brand gesetzt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtete, bemerkte ein Zeuge gegen 13.30 Uhr zwei brennende Tonnen sowie einen Container, der in Flammen stand und verständigte die Beamten. Die angerückte Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Auch an einem weiteren Müllcontainer entdeckten die Ermittler Brandspuren. Der Unbekannte hatte demnach vermutlich versucht, diesen ebenfalls anzuzünden.
Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden. (sig)