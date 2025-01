Nach «Aktenzeichen XY»-Sendung: Verdächtiger gefasst

Frankfurt/Koblenz (dpa/lhe) - Nach dem Hinweis eines Fahrgastes hat die Bundespolizei in Frankfurt einen Verdächtigen in einer S-Bahn festgenommen, nach dem unter anderem in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» gefahndet worden war. Das teilte die zuständige Bundespolizei in Koblenz mit. Der 34 Jahre alten Mann soll den Angaben zufolge weit über 100 Straftaten begangen haben.