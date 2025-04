Nach Angriff auf Polizisten: Jugendlicher festgenommen

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem Angriff auf einen Polizisten in Darmstadt ist der mutmaßliche Täter verhaftet worden. Es handle sich um einen 16-jährigen Darmstädter, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Jugendliche sei nach der Tat untergetaucht, aber am Donnerstagmittag von Zivilfahndern festgenommen worden. Bereits zuvor hatte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl beantragt, nach seiner Festnahme ordnete die zuständige Richterin Untersuchungshaft an.