Nach Angriff Vermummter auf Gruppe: öffentliche Fahndung

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer gewalttätigen Attacke auf Mitglieder der Gruppierung «Gemeinsam Deutschland Gestalten» (GDG) in Mannheim fahndet die Polizei öffentlich und mit Lichtbildern nach Verdächtigen. Ermittelt werde seit dem Vorfall Ende August wegen schweren Landfriedensbruchs. Bei dem Angriff waren Polizeiangaben zufolge etwa 40 vermummte Personen mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf die 25-köpfige GDG-Gruppe losgegangen.

Fahndung mit Lichtbildern

Die Angreifer kamen dabei den Angaben nach aus dem Umfeld von Linksextremisten, hatten sich in zwei etwa gleich große Gruppen aufgeteilt und lauerten den GDG-Mitgliedern auf. Ein Mitglied erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine Fraktur des Armes, weitere erlitten Prellungen und Augen- sowie Hautreizungen. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Die GDG spricht sich nach eigenen Angaben für einen «positiven Patriotismus» aus.