Öffentlichkeitsfahndung

Nach Angriff Vermummter auf Gruppe: öffentliche Fahndung

Eine Gruppe aus dem linksextremen Spektrum attackiert eine andere Gruppierung. Menschen werden verletzt. Die Angreifer waren vermummt - mehrere werden nun per Lichtbild gesucht.

Mehrere Menschen wurden bei der Attacke im August verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mehrere Menschen wurden bei der Attacke im August verletzt. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer gewalttätigen Attacke auf Mitglieder der Gruppierung «Gemeinsam Deutschland Gestalten» (GDG) in Mannheim fahndet die Polizei öffentlich und mit Lichtbildern nach Verdächtigen. Ermittelt werde seit dem Vorfall Ende August wegen schweren Landfriedensbruchs. Bei dem Angriff waren Polizeiangaben zufolge etwa 40 vermummte Personen mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf die 25-köpfige GDG-Gruppe losgegangen.

Fahndung mit Lichtbildern

Die Angreifer kamen dabei den Angaben nach aus dem Umfeld von Linksextremisten, hatten sich in zwei etwa gleich große Gruppen aufgeteilt und lauerten den GDG-Mitgliedern auf. Ein Mitglied erlitt eine Platzwunde am Kopf und eine Fraktur des Armes, weitere erlitten Prellungen und Augen- sowie Hautreizungen. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Die GDG spricht sich nach eigenen Angaben für einen «positiven Patriotismus» aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Biker von anderer Gruppe attackiert
Angriff auf offener Straße

Mehrere Biker von anderer Gruppe attackiert

Rund 20 Motorradfahrer sind in Ulm im stockenden Verkehr unterwegs, als sie von einer gleich großen Gruppe angegriffen werden. Was bisher bekannt ist.

29.09.2026

Mannheim: Etwa 20 Personen sollen politische Gruppe attackiert haben 
Mehrere Verletzte

Mannheim: Etwa 20 Personen sollen politische Gruppe attackiert haben 

Es soll mehrere Verletzte gegeben haben: Nach einem Angriff auf eine politische Gruppierung in Mannheim suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen.

03.09.2026

Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt
Kriminalität

Brutaler Angriff vor Bar - zwei Männer teils schwer verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit vor einer Bar: Zwei junge Männer werden brutal attackiert.

26.01.2026

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche
Frühlingsfest Reutlingen

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche

Scheinbar grundlos greifen mehrere Menschen einen 17-Jährigen mit Pfefferspray und Schlagstöcken an. Er geht zu Boden und wird getreten. Dann zückt einer der mutmaßlichen Angreifer ein Messer.

22.03.2025

Justiz

Nach Angriffen in Budapest: Haftbefehl gegen Linksextremen

Gegen einen Linksextremen wird nach Angriffen auf Rechte in Budapest ein neuer Haftbefehl erwirkt. Die Bundesanwaltschaft übernahm das Verfahren wegen der besonderen Bedeutung.

22.03.2024