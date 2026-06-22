Nach Attacke auf Frankfurt-Fans: weiterer Verdächtiger
Ultras des VfB Stuttgart sollen im Januar Fans von Eintracht Frankfurt attackiert haben. Knapp ein halbes Jahr später ermittelt die Polizei noch einen mutmaßlichen Mittäter.
Esslingen (dpa/lsw) - Fünf Monate nach dem mutmaßlichen Angriff auf Fans von Eintracht Frankfurt in Esslingen haben die Ermittler einen weiteren Verdächtigen im Visier. Der 20-Jährige sei ebenfalls einer Ultras-Gruppe des VfB Stuttgart zuzurechnen, teilte die Polizei mit. Er steht im Verdacht des Landfriedensbruchs. Beamte durchsuchten am Freitag seine Wohnung und beschlagnahmten Beweismaterial. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er auf freien Fuß.
Bereits im März hat die Polizei die Wohnungen von sieben Ultras des VfB Stuttgart durchsucht. Die Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren sollen im Januar nach einer Fußballbundesligabegegnung Fans von Eintracht Frankfurt an einem Bahnhof in Esslingen angegriffen, ausgeraubt und teilweise schwer verletzt haben. Die Männer werden der Hooligan- und Ultraszene zugeordnet. Im Lauf der Ermittlungen hat die Polizei nun einen weiteren Verdächtigen ausgemacht.