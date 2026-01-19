Bild
Hundeattacke

Nach Attacke auf Hundesitterin: Rüde beschlagnahmt

Eine Frau wird beim Hundesitting in Offenburg von dem Tier schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei bis ins Ausland. Was über den Hund bekannt ist.

Die Frau wurde mit schweren Bisswunden ins Krankenhaus gefahren. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Die Frau wurde mit schweren Bisswunden ins Krankenhaus gefahren. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Nach dem Angriff eines Hundes gegen seine Betreuerin in deren Haus in Offenburg (Ortenaukreis) hat die Polizei Verbindung zu den französischen Behörden aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Vergehenstatbestandes der illegalen Einfuhr des Tieres und weiterer möglicher Straftaten wurde eingeleitet, teilte sie mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Rasse zählt zu Listenhunden

Die Frau war am Samstag von dem Rüden angegriffen und schwer verletzt worden. Der Hund lebt normalerweise bei seinen Haltern in Frankreich. Während deren Urlaubs betreute die Offenburgerin das Tier. Vor dem Angriff befand es sich bereits mehrere Tage in ihrer Obhut. Es handelt sich um einen American Staffordshire Terrier. In Deutschland zählt die Rasse zu den sogenannten Listenhunden, bei denen Wesenstests durchgeführt werden und deren Haltung mit Auflagen versehen ist.

Die Polizei hatte das Tier nach der Attacke beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Nähere Erkenntnisse zu dem Hund lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler wollen nun weitere Informationen zu dem Tier aus Frankreich bekommen und herausfinden, ob es dort der Polizei und den Behörden bekannt ist und es in der Vergangenheit bereits zu Vorfällen kam.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hund beißt Urlaubs-Betreuerin - schwere Verletzungen
Familie wählt den Notruf

Hund beißt Urlaubs-Betreuerin - schwere Verletzungen

Eine Frau wird beim Hundesitting in Offenburg von dem Tier attackiert. Familienangehörige informieren Rettungsdienst und Polizei.

17.01.2026

Von Leine gelassen: Hund beißt 14-Jährigen
Attacke

Von Leine gelassen: Hund beißt 14-Jährigen

Am Mannheimer Bahnhof geht ein Hund auf einen Jungen los. Jetzt ermittelt die Polizei gegen sein Herrchen. Der Mann soll weiteren Menschen mit einem Angriff durch sein Tier gedroht haben.

18.11.2025

Schäferhund attackiert Halterin – Polizei erschießt Tier
Hundeattacke

Schäferhund attackiert Halterin – Polizei erschießt Tier

Ein Schäferhund beißt seine Halterin beim Spaziergang und greift Passanten an. Die Polizei greift ein.

31.10.2025

Mann nach Hundeangriff in Lebensgefahr
Kehl

Mann nach Hundeangriff in Lebensgefahr

Selbst als die Polizei eintrifft, lässt der Hund nicht vom Arm des Mannes ab. Es ist der dritte Hundeangriff in dieser Woche im Ortenaukreis.

05.06.2025

Tierheim Weinheim: Diese Fellnasen suchen dringend ein Zuhause
Weinheim

Tierheim Weinheim: Diese Fellnasen suchen dringend ein Zuhause

Einrichtung in der Tullastraße erhält Anfragen aus ganz Deutschland, weil Besitzer ihre Tiere abgeben wollen. Doch das Tierheim ist voll.

05.09.2024