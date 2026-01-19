Nach Attacke auf Hundesitterin: Rüde beschlagnahmt
Eine Frau wird beim Hundesitting in Offenburg von dem Tier schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei bis ins Ausland. Was über den Hund bekannt ist.
Offenburg (dpa/lsw) - Nach dem Angriff eines Hundes gegen seine Betreuerin in deren Haus in Offenburg (Ortenaukreis) hat die Polizei Verbindung zu den französischen Behörden aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Vergehenstatbestandes der illegalen Einfuhr des Tieres und weiterer möglicher Straftaten wurde eingeleitet, teilte sie mit.
Rasse zählt zu Listenhunden
Die Frau war am Samstag von dem Rüden angegriffen und schwer verletzt worden. Der Hund lebt normalerweise bei seinen Haltern in Frankreich. Während deren Urlaubs betreute die Offenburgerin das Tier. Vor dem Angriff befand es sich bereits mehrere Tage in ihrer Obhut. Es handelt sich um einen American Staffordshire Terrier. In Deutschland zählt die Rasse zu den sogenannten Listenhunden, bei denen Wesenstests durchgeführt werden und deren Haltung mit Auflagen versehen ist.
Die Polizei hatte das Tier nach der Attacke beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Nähere Erkenntnisse zu dem Hund lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler wollen nun weitere Informationen zu dem Tier aus Frankreich bekommen und herausfinden, ob es dort der Polizei und den Behörden bekannt ist und es in der Vergangenheit bereits zu Vorfällen kam.