Nach Attacke auf Hundesitterin: Rüde beschlagnahmt

Offenburg (dpa/lsw) - Nach dem Angriff eines Hundes gegen seine Betreuerin in deren Haus in Offenburg (Ortenaukreis) hat die Polizei Verbindung zu den französischen Behörden aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Vergehenstatbestandes der illegalen Einfuhr des Tieres und weiterer möglicher Straftaten wurde eingeleitet, teilte sie mit.

Rasse zählt zu Listenhunden

Die Frau war am Samstag von dem Rüden angegriffen und schwer verletzt worden. Der Hund lebt normalerweise bei seinen Haltern in Frankreich. Während deren Urlaubs betreute die Offenburgerin das Tier. Vor dem Angriff befand es sich bereits mehrere Tage in ihrer Obhut. Es handelt sich um einen American Staffordshire Terrier. In Deutschland zählt die Rasse zu den sogenannten Listenhunden, bei denen Wesenstests durchgeführt werden und deren Haltung mit Auflagen versehen ist.