Handball

Nach Aus als Löwen-Sportchef: Gensheimer räumt Fehler ein

Uwe Gensheimer spricht nach seinem Aus als Sportchef der Löwen offen über eigene Fehler und den Umgang mit der Entscheidung des Clubs.

Hat mit der Entscheidung des Vereins immer noch zu kämpfen: Uwe Gensheimer. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Hat mit der Entscheidung des Vereins immer noch zu kämpfen: Uwe Gensheimer. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Uwe Gensheimer hat nach seinem Aus als Sportlicher Leiter des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen Fehler eingeräumt. Er habe «mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht», sagte der Ex-Nationalspieler in einem Interview mit dem «Mannheimer Morgen» und der «Rhein-Neckar-Zeitung».

Mit der Entscheidung des Clubs habe er indes auch ein paar Wochen später noch zu kämpfen. «Es fühlt sich ein bisschen wie eine persönliche Niederlage an, weil wir es nicht geschafft haben, das Ding gemeinsam durchzuziehen», sagte Gensheimer. Dennoch sieht er die Löwen auch dank seiner Arbeit auf einem guten Weg: «Ich habe viele Dinge in eine positive Richtung angestoßen.»

Neue Aufgabe: Aufbau eines Scouting-Netzwerks

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Mitte April war dem früheren Weltklasse-Linksaußen die Aufgabe entzogen worden. Künftig soll sich der 39-Jährige um den Aufbau eines Scouting-Netzwerks und die Internationalisierung kümmern.

Ein kompletter Rückzug von den Löwen kam für ihn nie infrage. «Ich bin sehr gerne in diesem Club und will hier nach wie vor anpacken», sagte Gensheimer, der - von einem dreijährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain abgesehen - von 2003 bis 2024 für die Löwen spielte und im Anschluss an seine aktive Laufbahn zum Sportlichen Leiter ernannt wurde.

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