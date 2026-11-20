Nach Belästigung in Stadtbahn: Jugendlicher zieht Messer
Drei Jugendliche belästigen eine ältere Frau in einer Stadtbahn, ein 38-Jähriger kommt ihr zu Hilfe. Dann zieht einer der Jugendlichen ein Messer – und der Mann greift zu seinem Regenschirm.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll einen 38-Jährigen in Heilbronn mit einem Messer bedroht haben. Der Mann war zuvor eingeschritten, als drei Jugendliche eine ältere Frau in der Stadtbahn belästigt haben sollen, wie die Polizei mitteilte.
Die drei Jugendlichen folgten dem Mann demnach beim Aussteigen aus der Stadtbahn. Dann habe einer der Jugendlichen ein Messer gezogen. Der 38-Jährige habe schützend seinen Regenschirm vor sich gehalten. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet. Die Fahndung verlief laut Polizei erfolglos. Zeugen werden demnach gebeten, sich zu melden.