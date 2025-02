Nach Blitzeinbrüchen: Prozess gegen vier Männer hat begonnen

Frankfurt/Main/Berlin/Düsseldorf (dpa) - Nach Einbrüchen in Luxus-Boutiquen in mehreren deutschen Städten hat im Frankfurter Landgericht der Strafprozess gegen die vier mutmaßlichen Täter begonnen. Sie hätten im vergangenen Jahr als Mitglied einer ausländischen Bande in wechselnder Besetzung die Einbrüche verübt, hieß es in der Anklage. Insgesamt sollen sie Waren im Wert von rund 350.000 Euro erbeutet haben, dabei handelte es sich vor allem um wertvolle Handtaschen.