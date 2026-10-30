Nach Brand an Schule fällt Unterricht vorerst aus
Ein Haus für Mülleimer brennt und setzt die Fassade einer Schule im Kreis Tuttlingen in Brand – die Flammen dringen bis in die Innenräume vor. Wie es dazu kommt, bleibt zunächst unklar.
Trossingen (dpa/lsw) - Ein Brand an einer Schule im Kreis Tuttlingen hat so große Schäden angerichtet, dass diese nach Angaben der Polizei vorerst geschlossen bleibt. Am Donnerstagabend stand an der Außenwand der sonderpädagogischen Einrichtung ein Haus aus Holz für Mülleimer inklusive der Müllcontainer darin in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe auf die Fassade des angrenzenden Schulgebäudes übergegriffen und auch die Innenräume erreicht.
Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert - trotzdem ist der Schulbetrieb laut Polizei bis auf weiteres nicht möglich.
Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.