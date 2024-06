Nach Brand in Seniorenheim: Opfer war 84-jährige Bewohnerin

Bad Sooden-Allendorf (dpa) - Die Person, die am Montag bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf starb, war eine 84-jährige Bewohnerin der Einrichtung. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war demnach im Zimmer der Frau im Erdgeschoss eines Gebäudetrakts ausgebrochen.

Das betroffene Gebäude wurde evakuiert. Elf Personen, darunter Bewohner und Pflegekräfte, wurden per Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht. Weitere 23 Personen wurden vor Ort durch die Rettungskräfte medizinisch erstbetreut. Der betroffene Gebäudetrakt ist laut Mitteilung vorerst nicht bewohnbar. Einige Bewohner seien in andere Gebäudetrakte verlegt, einige von ihren Familienangehörigen vorübergehend in Obhut genommen worden.