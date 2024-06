Zweite Frau nach Brand in Seniorenheim gestorben

Bad Sooden-Allendorf (dpa) - Nach einem Brand in einer Seniorenwohnanlage im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf ist eine 85-jährige Frau an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Sie ist das zweite Todesopfer des Feuers, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau demnach am Montag aus einem Aufzug und reanimierten sie, da sie ihr Bewusstsein verloren hatte. Sie sei am Mittwoch im Krankenhaus gestorben.