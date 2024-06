Tote Person nach Brand in Seniorenheim in Nordhessen

Bad Sooden-Allendorf (dpa) - Beim Brand in einer Seniorenwohnanlage im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Das betroffene Gebäude des Altenheims wurde evakuiert, etwa elf Personen wurden per Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, wie am Abend ein Sprecher von der Polizeidirektion Werra-Meißner berichtete. Die Feuerwehr war demnach gegen 17.15 Uhr über den in einem Zimmer im Erdgeschoss eines Gebäudetrakts ausgebrochenen Brand informiert worden. Die Identität der gestorbenen Person wurde zunächst nicht näher bekannt gegeben, weil man sich ganz sicher sein und zuerst einmal Angehörige informieren wollte.