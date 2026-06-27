Neckar-Odenwald-Kreis

Nach Brand in Wohnhaus – Bewohner tot geborgen

Die Feuerwehr wird zu einem Hausbrand gerufen. Zwei der drei Bewohner können sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Einsatzkräfte finden den toten Mann in seinem Zimmer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Einsatzkräfte finden den toten Mann in seinem Zimmer. (Symbolbild)

Haßmersheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Brand eines Wohnhauses ums Leben gekommen. Einsatzkräfte konnten den Bewohner in der Nacht nur noch tot aus seinem Zimmer bergen, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Bewohner konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. 

Der Brand war in der Nacht zu Samstag in einem Wohnhaus in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Ermittler schätzten, dass durch den Brand ein Schaden von etwa 160.000 Euro entstanden ist. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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