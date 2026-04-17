Plochingen

Nach Brand mehrere Familien ohne Wohnungen

Bei einem Feuer in Plochingen wird ein 35-Jähriger verletzt. Mehrere Familien werden zudem zunächst obdachlos. Ist schon klar, was der Auslöser des Brandes war?

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild)

Plochingen (dpa/lsw) -  Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plochingen (Kreis Esslingen) sind mehrere Wohnungen unbewohnbar. Bei dem Feuer wurde ein 35-Jähriger verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach im dritten Obergeschoss aus und drohte, sich auf ein weiteres, direkt angrenzendes Mehrfamilienhauses auszubreiten. Dies konnte die Feuerwehr aber verhindern und die Flammen löschen.

Die Hausbewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurden an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst betreut. Weil einige Wohnungen nun zunächst nicht mehr genutzt werden können, wurden mehrere Familien von der Stadt untergebracht oder kamen bei Verwandten unter. Was den Brand auslöste, ist noch unklar - die Ermittlungen dazu dauern an. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher bei Brand schwer verletzt
Feuer in Mehrfamilienhaus

Jugendlicher bei Brand schwer verletzt

Dichter Rauch dringt aus einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Menschen werden bei dem Brand verletzt.

24.03.2026

Brand in Mehrfamilienhaus - vier Menschen verletzt
Einsatz in Gießen

Brand in Mehrfamilienhaus - vier Menschen verletzt

In der Nacht alarmiert eine Frau in Gießen die Feuerwehr wegen eines Brandes im Nachbarhaus. Vier Bewohnerinnen und Bewohner erleiden eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen müssen ins Krankenhaus.

22.08.2025

Heidelberg: Mutter und Sohn löschen Brand und verhindern Schlimmeres
Blaulicht

Heidelberg: Mutter und Sohn löschen Brand und verhindern Schlimmeres

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in Heidelberg alarmiert. Bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatten Mutter und Sohn das Feuer bereits gelöscht.

05.06.2025

Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus - Kältebus für Bewohner
Brände

Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus - Kältebus für Bewohner

Der Keller eines Hauses in Kassel fängt Feuer, ein Mensch wird leicht verletzt. Zwischenzeitlich müssen die Bewohner in einem Kältebus unterkommen.

18.02.2025

Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus
250.000 Euro Schaden

Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberursel haben vermutlich vergessen, eine Kerze zu löschen. Das hat Folgen.

09.09.2024