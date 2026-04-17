Nach Brand mehrere Familien ohne Wohnungen

Plochingen (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plochingen (Kreis Esslingen) sind mehrere Wohnungen unbewohnbar. Bei dem Feuer wurde ein 35-Jähriger verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Brand brach im dritten Obergeschoss aus und drohte, sich auf ein weiteres, direkt angrenzendes Mehrfamilienhauses auszubreiten. Dies konnte die Feuerwehr aber verhindern und die Flammen löschen.

Die Hausbewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurden an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst betreut. Weil einige Wohnungen nun zunächst nicht mehr genutzt werden können, wurden mehrere Familien von der Stadt untergebracht oder kamen bei Verwandten unter. Was den Brand auslöste, ist noch unklar - die Ermittlungen dazu dauern an. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.