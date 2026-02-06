Nach Chlorgasaustritt bleibt Schwimmbad geschlossen
Rettungskräfte im Großeinsatz, Bad bleibt dicht: Nach dem Chlorgasaustritt in Stutensee steht eine wichtige Untersuchung an.
Stutensee (dpa/lsw) - Nach dem Chlorgasaustritt in Stutensee (Kreis Karlsruhe) bleibt das Stutenseebad vorerst geschlossen. Bei dem Vorfall wurden 19 Erwachsene und 13 Kinder aufgrund von Atemreizungen vom Rettungsdienst untersucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend kamen zwei Erwachsene zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser.
Nach dem Vorfall am Donnerstag ist noch unklar, was zu dem Gasaustritt führte. Kommende Woche wird es laut Polizei eine umfassende Untersuchung der Anlage geben. Teilnehmen werden Vertreter der Stadt, der Polizei und der Fachfirma, welche die Anlage eingebaut hatte. Das Bad werde erst wieder öffnen, wenn die Gefahr restlos beseitigt sei, teilte die Stadt Stutensee mit.
Zu dem Gasaustritt war es in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Es hatten sich etwa 100 Menschen im Bad befunden. Rund 130 Rettungskräfte waren im Einsatz.