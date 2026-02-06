Stutensee

Nach Chlorgasaustritt bleibt Schwimmbad geschlossen

Rettungskräfte im Großeinsatz, Bad bleibt dicht: Nach dem Chlorgasaustritt in Stutensee steht eine wichtige Untersuchung an.

Die Feuerwehr ist zu einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Stutensee ausgerückt. Foto: Thomas Riedel/dpa
Die Feuerwehr ist zu einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Stutensee ausgerückt.

Stutensee (dpa/lsw) - Nach dem Chlorgasaustritt in Stutensee (Kreis Karlsruhe) bleibt das Stutenseebad vorerst geschlossen. Bei dem Vorfall wurden 19 Erwachsene und 13 Kinder aufgrund von Atemreizungen vom Rettungsdienst untersucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend kamen zwei Erwachsene zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach dem Vorfall am Donnerstag ist noch unklar, was zu dem Gasaustritt führte. Kommende Woche wird es laut Polizei eine umfassende Untersuchung der Anlage geben. Teilnehmen werden Vertreter der Stadt, der Polizei und der Fachfirma, welche die Anlage eingebaut hatte. Das Bad werde erst wieder öffnen, wenn die Gefahr restlos beseitigt sei, teilte die Stadt Stutensee mit. 

Zu dem Gasaustritt war es in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Es hatten sich etwa 100 Menschen im Bad befunden. Rund 130 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chlorgasaustritt in Schwimmbad – mehrere Verletzte
Stutensee

Chlorgasaustritt in Schwimmbad – mehrere Verletzte

Rund 100 Gäste sind am Nachmittag in einem Schwimmbad in Stutensee, als plötzlich Chlorgas austritt. Was bislang über den Fall bekannt ist.

05.02.2026

Defekter Adapter für Chloraustritt in Freibad verantwortlich
Großeinsatz der Feuerwehr

Defekter Adapter für Chloraustritt in Freibad verantwortlich

In einem Freibad im Kreis Esslingen tritt Chlor aus. Zahlreiche Rettungskräfte waren dort am Samstag im Einsatz. Nun wurde die Ursache für den Gasaustritt gefunden.

07.09.2025

Schwimmbad nach Gasaustritt gesperrt
Landkreis Esslingen

Schwimmbad nach Gasaustritt gesperrt

Alarm im Freibad in Wendlingen: Am frühen Morgen tritt dort Chlorgas aus. Verletzt wird niemand, doch das Bad bleibt erst einmal geschlossen.

17.08.2025

Gasaustritt in Firma in Bad Wildbad - 18 Verletzte
Notfall

Gasaustritt in Firma in Bad Wildbad - 18 Verletzte

Mehrere Mitarbeiter erlitten Atemwegs- und Augenreizungen. Die Bevölkerung war nicht in Gefahr.

10.07.2025

Leck

Chlorgasaustritt: Notfall in Stuttgarter Schwimmbad

04.07.2023